Fluminense e Athletico-PR avançam para as quartas da Copa do Brasil

Tricolor venceu o Cruzeiro por 3 a 0 no Mineirão e eliminou o clube mineiro; de virada, equipe paranaense despacha o Bahia na Arena da Baixada por 2 a 1

ALESSANDRA TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 12/07/2022 Fluminense enfrentou o Cruzeiro, no Mineirão, e venceu a equipe celeste por 3 a 0



O Fluminense e o Athletico Paranaense venceram seus jogos – contra as equipes da série B, Cruzeiro e Bahia, respectivamente – e se classificaram para as quartas de final da Copa do Brasil. A equipe carioca sofreu nos primeiros minutos de jogo no Mineirão, mas o placar de ida em 2 a 1 para o Flu possibilitou ao tricolor uma postura reativa na partida. No segundo tempo, Nathan, Cano e Arias abriram o placar e sacramentaram a passagem para a próxima fase da competição nacional. Já o Athletico Paranaense sofreu um lindo gol de bicicleta por Matheus Davó, logo com cinco minutos de jogo, e desde então não se encontrou no jogo. Nos últimos dez minutos de jogo, Rômulo e Erick anotaram para o Furacão e carimbaram a ida para as quartas.

Com a classificação, Fluminense e Athletico receberão R$ 3,9 milhões cada um referente a premiação. Os confrontos para a próxima fase serão definidos por sorteio. A próxima partida do Fluminense acontece no domingo, 17, às 16h, contra o São Paulo, no Morumbi, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Athlético Paranaense enfrenta o Internacional na Arena da Baixada, no próximo sábado, 16, às 16h30. Já pela série B, Cruzeiro recebe o Novorizontino no Mineirão, no domingo, 17, às 16h. O Bahia enfrenta o Guarani, fora de casa, no Brinco de Ouro da Princesa, no próximo sábado, 16, às 18h30.