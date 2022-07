São Paulo renova com Rogério Ceni até o fim de 2023

Contratado no final do ano passado para afastar o time da zona de rebaixamento no Brasileirão, o treinador prorrogou seu vínculo por mais uma temporada

JULIO ZERBATTO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni orientando os jogadores do São Paulo diante do Palmeiras



O São Paulo anunciou na tarde desta terça-feira, 12, a renovação do contrato de Rogério Ceni. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o Tricolor informou que será comandado pelo “Mito” até dezembro de 2023 – o vínculo anterior era válido até o final deste ano. Contratado no final de 2021 para afastar o time da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o treinador levou a equipe são-paulina ao vice-campeonato no Paulistão 2022, classificou o grupo para as quartas de final da Sul-Americana e está nas oitavas da Copa do Brasil – nesta quinta-feira, 14, um clássico diante do Palmeiras define a classificação no torneio. Já no Brasileirão deste ano, o São Paulo é o sétimo colocado e luta pelas primeiras posições.

Considerado por muitos são-paulinos como maior ídolo da história do clube, Rogério Ceni comemorou o acerto com o São Paulo e falou em continuar representando as cores do Tricolor como muita dedicação, assim como nos tempos de jogador. “Se tem uma coisa que eu fiz com muita dedicação ao longo da minha carreira, foi defender as cores do São Paulo. Espero dar continuidade desde já até o fim de 2023”, declarou o ex-goleiro, que está em sua segunda passagem como técnico. Na primeira, ainda em 2017, ele ficou no cargo por apenas seis meses, amargando eliminações e resultados ruins no Brasileirão até ser demitido pelo então presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.