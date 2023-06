Fluminense passa sufoco, mas segura empate com o Sporting Cristal e avança na Libertadores

Time não jogou bem e foi vaiado no fim da partida no Maracanã; River Plate passou em segundo no Grupo D

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fluminense avançou em primeiro no Grupo D da Copa Libertadores



A classificação do Fluminense para as oitavas de final da Copa Libertadores foi dramática. Nesta terça-feira, 27, a equipe carioca recebeu o Sporting Cristal, no Maracanã, e precisava vencer para avançar de fase. O primeiro tempo foi interessante e Cano abriu o placar aos 22 minutos, dando um respiro para a equipe. Porém, aos 37 minutos, Brenner empatou e deixou o clima tenso, já que uma derrota deixaria o time de fora da classificação. No segundo tempo, o Sporting voltou melhor e assustou. O Tricolor das Laranjeiras conseguiu segurar o empate e avançou em primeiro no Grupo D, empatado com o River Plate em pontos, mas à frente pelo saldo de gols. O desempenho no Maracanã não agradou à torcida, que vaiou o time após o apito final. O Fluminense se junta à Atlético-MG, Athletico-PR e Palmeiras que já confirmaram vaga na próxima fase. O sorteio das oitavas será no dia 5 de julho.