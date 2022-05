Fluminense prepara investida para contratar Emiliano Rigoni, do São Paulo

De acordo com os jornalistas Gabriel Sá e Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, o Tricolor das Laranjeiras passou a considerar a aquisição do argentino após a chegada do técnico Fernando Diniz

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rigoni é a quarta contratação mais cara da história do São Paulo



O Fluminense está interessado em contratar o atacante Emiliano Rigoni, do São Paulo. De acordo com os jornalistas Gabriel Sá e Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, o Tricolor das Laranjeiras passou a considerar a aquisição do argentino após a chegada do técnico Fernando Diniz, um admirador do futebol praticado pelo jogador de 29 anos. A negociação, entretanto, não deverá ser feita de maneira tranquila. Mesmo em baixa no time do Morumbi, Rigoni segue nos planos do técnico Rogério Ceni e não deverá sair por empréstimo.

No final do mês passado, vale lembrar, o São Paulo divulgou seu novo boletim financeiro e informou que a operação para contratar Emiliano Rigoni, realizada no ano passado, vai custar R$ 22,6 milhões – o argentino, que estava no Elche (Espanha), é a quarto jogador mais caro da história do Tricolor paulista. Indicado pelo então técnico Hernán Crespo, o atacante tem contrato válido com o clube até 31 de dezembro de 2024.