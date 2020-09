Fluminense tem nove jogadores diagnosticados com Covid-19

Calegari, Luccas Claro, Miguel, Luiz Henrique e Marcos Paulo, do time principal do Flu, estão entre os infectados

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Fluminense tem surto de Covid-19 no elenco



O Fluminense comunicou neste sábado (26) que cinco atletas do time principal testaram positivo para o novo coronavírus. Segundo o clube, os testes foram realizados nesta sexta-feira (25). “Em testes realizados nesta sexta-feira (25/09), no centro de treinamento do Fluminense, cinco jogadores tiveram resultados positivos para a Covid-19. São eles Calegari, Luccas Claro, Miguel, Luiz Henrique e Marcos Paulo“, disse o Flu em comunicado oficial divulgado nas redes sociais. Dos cinco jogadores, pelo menos três são titulares. Outros quatro atletas do sub-23 também estão com a doença: André, Luan, Martinelli e Nascimento. Todos estão cumprindo quarentena.

Ainda em comunicado oficial, o Fluminense informou que alguns jogadores apresentaram sintomas da Covid-19. “No exame anterior à partida e no inquérito epidemiológico feito no dia do jogo todos os resultados haviam sido negativos. No entanto, Marcos Paulo sentiu-se mal ainda no hotel e não seguiu com o grupo para o estádio”, disse o clube sobre o jogo contra o Atlético Goianiense, nesta quinta-feira (24), em que o Flu perdeu e acabou eliminado da Copa do Brasil. Além dos nove jogadores, o atacante Fred também já havia sido diagnosticado com o novo coronavírus e já estava afastado do grupo. O próximo jogo do Fluminense é contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, na segunda-feira (28), às 20h.