Fluminense x Boca Juniors: Compare os desempenhos de Fábio e Romero nos pênaltis antes da final da Libertadores

Goleiros podem ser decisivos na decisão deste sábado, 4, no Maracanã

Montagem sobre fotos/ ALEXANDRE LOUREIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO/EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Fábio e Romero são os 'paredões' de Fluminense e Boca Juniors nesta final de Libertadores



Fluminense e Boca Juniors prometem fazer um grande duelo na final da Copa Libertadores da América 2023, marcada para este sábado, 4, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com a tensão de uma decisão e o equilíbrio nas forças das duas equipes, um empate não será um resultado anormal. Pensando na possibilidade da disputa ir às penalidades, quem tem a melhor opção no gol? Os experientes Fábio e Sergio Romero possuem bons retrospectos neste quesito. Ao longo carreira, o brasileiro já participou de dez disputas de pênaltis, levando a melhor em seis e perdendo quatro, com 60% de aproveitamento. O argentino, por sua vez, já esteve nesta situação 13 vezes, ganhando oito e sendo derrotado em cinco oportunidades, resultando num aproveitamento de 61,5%.

O equilíbrio também persiste no aproveitamento em defesas. Nas dez disputas em que esteve envolvido, Fábio encarou 45 cobranças, sofrendo 28 gols (62%) e fazendo dez (22%) intervenções. Os outros sete chutes foram para fora ou pegaram na trave. Já Sergio Romero, por sua vez, passou por 56 batidas em disputas de pênaltis. O argentino levou 37 gols (66%), defendeu 14 (25%) e viu cinco pegarem no poste ou sair. A grande diferença, assim, é no momento dos grandes goleiros. Lenda no Cruzeiro, Fábio só se envolveu em uma disputa por pênaltis no Tricolor das Laranjeiras. Na temporada passada, o arqueiro não conseguiu evitar a queda do time carioca na pré-Libertadores, diante do Olimpia. Já Romero vive seu melhor momento na carreira. Na atual competição continental, o Boca avançou nas oitavas (Nacional-URU), quartas (Racing) e Palmeiras (semi) nos pênaltis. Já na Copa da Argentina deste ano, as classificações nas oitavas (Almagro) e quartas (Talleres) também vieram desta forma.

Fábio x Sergio Romero em disputas de pênaltis

Participações: Fábio 10 x 13 Romero

Vitórias: Fábio 6 x 8 Romero

Derrotas: Fábio 4 x 5 Romero

Quantidade de pênaltis: Fábio 45 x 56 Romero

Gols sofridos: Fábio 28 x 37 Romero

Pênaltis defendidos: Fábio 10 x 14 Romero

Pênaltis na trave ou fora: Fábio 7 x 5 Romero