Folião se fantasia de ‘sogra do VP’ no Carnaval e faz alegria de corintianos

Desculpa do treinador português para deixar o Corinthians virou piada entre torcedores

Reprodução/Twitter/@goleada_info Homem foi clicado nas ruas com a fantasia de sogra do treinador do Flamengo



O Carnaval é a época do ano em que o brasileiro mostra sua criatividade. Em meio a bloquinhos, confetes, marchinhas e ruas lotadas, os foliões tentam se diferenciar com fantasias “diferentonas”. Os fãs de esporte também estão na folia, e uma fantasia em particular bombou nas redes sociais de corintianos neste sábado, 18. Um homem foi clicado fantasiado de “Sogra do VP” (Vitor Pereira), ex-treinador do Corinthians e agora comandante do Flamengo. Virou uma piada entre os torcedores a desculpa que o português deu para a diretoria alvinegra sobre sua saída. Ele informou que a sogra estava doente em Portugal e precisaria sair para ficar com a família, mas, menos de um mês depois, fechou contrato com o time carioca. A fantasia fez sucesso nas redes. “Ela não estava doente? Melhorou”, caçoou um internauta. “A melhor fantasia deste Carnaval até o momento”, opinou outro.