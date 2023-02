Ana Paula Minerato passa sufoco ao menstruar prestes a entrar na avenida: ‘Manchada’

Equipe da musa da Gaviões disse que ela foi pega de surpresa, mas conseguiu resolver a situação e desfilar

Reprodução/Instagram/atelierubensdias Ana Paula Minerato desfilou como musa da Gaviões da Fiel, em São Paulo



A modelo Ana Paula Minerato passou por um sufoco quando estava prestes a entrar na avenida e desfilar no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na madrugada deste sábado, 18. A musa da escola de samba Gaviões da Fiel menstruou e percebeu ao notar que estava suja de sangue. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da modelo confirmou a informação. “A Ana usa DIU, então ela realmente não estava esperando que isso acontecesse. Na concentração, quando ela tirou o roupão, percebeu que ela estava manchada, mas graças a Deus deu tempo de ela ir ao banheiro. Ela se limpou, conseguiu um OB [absorvente interno] emprestado, entrou na avenida e arrasou como sempre. Foi um susto, mas ela conseguiu resolver porque ela percebeu na concentração”, explicou a equipe da artista. A escola que, além de Ana Paula como musa, tem a apresentadora Sabrina Sato como rainha de bateria encerrou o primeiro dia de desfiles com o enredo “Em nome do pai, dos filhos, dos espíritos e dos santos… amém”, no qual foi explorado a intolerância religiosa.