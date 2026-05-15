Fora da Copa por lesão, jogador Rodrygo será comentarista do mundial na TV

Atacante do Real Madrid teve participação decisiva na conquista da Copa Intercontinental da FIFA

@rafaelribeirorio / CBF Rodrygo, durante coletiva em Seul, onde o Brasil enfrenta a Coreia do Sul em amistoso



Um dos principais nomes para compor a seleção brasileira, o atacante Rodrygo Silva de Goes, do Real Madrid, vai atuar em outra frente do futebol na edição 2026 da Copa do Mundo FIFA. Ele participará dos jogos no programa “Seleção Copa”, do SporTV, direto de Nova York.

Rodrygo é um dos maiores destaques do ataque brasileiro atualmente, cotado como muito provável de integrar a equipe do técnico Carlo Ancelotti, com quem trabalhou durante três anos e oito meses no Real Madrid até se lesionar.

Em partida entre Real Madrid e Getafe pela LaLiga em março, no Estádio Santiago Bernabéu, Rodrygo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco lateral do joelho direito. O jogador passou por uma cirurgia de reconstrução e sutura dias depois e segue fazendo fisioterapia e reabilitação no centro de treinamento do Real, mas a previsão é que volte a jogar no final de 2026 ou início de 2027.

Ancelotti deve anunciar os 26 convocados no dia 18 de maio. A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo dia 13 de junho, às 19h00 (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.