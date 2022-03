FPF confirma datas e horários das finais do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo

O imbróglio sobre o palco do segundo confronto deu-se pelo show da banda Maroon 5, marcado para o dia 5 do mês que vem, na casa do Alviverde

Reprodução/FPF Taça do Campeonato Paulista 2022 ficará nas mãos de Palmeiras ou São Paulo



A Federação Paulista de Futebol (FPF), enfim, decidiu as datas e os horários das finais do Campeonato Paulista 2022 entre Palmeiras e São Paulo. O primeiro jogo acontecerá nesta quarta-feira, 30, a partir das 21h40 (de Brasília), no Morumbi, com torcida única são-paulina. O duelo derradeiro, por sua vez, acontecerá no próximo domingo, 3 de abril, no Allianz Parque, a partir das 16 horas (de Brasília), com apenas palmeirenses nas arquibancadas.

O imbróglio sobre o palco do segundo confronto deu-se pelo show da banda Maroon 5, marcado para o dia 5 do mês que vem, na casa do Alviverde. Após o Tricolor se recusar a disputar a grande decisão no sábado, alegando que prejudicaria o seu planejamento, os rivais se reuniram na sede da FPF, mas não entraram em consenso. A questão, então, foi encerrada depois da diretoria do Verdão entrar em um acordo com a WTorre, administradora do Allianz Parque, conseguindo a liberação para disputar o confronto no domingo.