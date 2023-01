FPF define arbitragem de São Paulo x Corinthians; confira 

O primeiro ‘Majestoso’ de 2023 está marcado para este domingo, 29, pela quinta rodada do Paulistão

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Lance durante partida ente São Paulo e Corinthians, válido pelo Campeonato Brasileiro 2022



A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu a escala de arbitragem do grande clássico da quinta rodada do Estadual, entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi. Experiente, o árbitro Raphael Claus será o árbitro principal do jogo marcado para este domingo, 29, às 18h30 (de Brasília). O juiz terá Danilo Manis e Daniel Paulo Ziolli como assistentes, enquanto o VAR fica por conta de Daiane Muniz dos Santos. Claus, vale lembrar, foi um dos representantes do Brasil na Copa do Mundo 2022, disputada no Catar, entre novembro e dezembro no ano passado. Na ocasião, ele apitou Inglaterra x Irã e Canadá x Marrocos, partidas da fase de grupos. Depois, também foi quarto árbitro do duelo entre Marrocos e Croácia, na disputa pelo terceiro lugar. No Estadual deste ano, o profissional de 43 anos também esteve na vitória do Red Bull Bragantino sobre o Corinthians, além do triunfo do Guarani diante do Santos. O juiz trabalhou nas grandes finais das últimas três edições do Paulistão.