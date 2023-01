Rogério Ceni indica que Galoppo está fora dos relacionados do São Paulo contra o Corinthians

Artilheiro do Campeonato Paulista 2023, o meia argentino deve ser preterido no ‘Majestoso’ do próximo domingo

MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Galoppo marcou duas vezes na vitória do São Paulo sobre a Portuguesa



Eleito o melhor em campo na goleada do São Paulo sobre a Portuguesa e atual artilheiro do Campeonato Paulista 2023, o meio-campista Giuliano Galoppo não deve ser relacionado para o clássico diante do Corinthians, marcado para este domingo, 29, no Morumbi, pela quinta rodada do Estadual. Quem fez essa revelação foi o próprio técnico Rogério Ceni, na noite da última quinta-feira, em entrevista coletiva concedida após o triunfo sobre a Lusa. Perguntado sobre quais estrangeiros serão levados para o “Majestoso”, o treinador não citou o meia argentino. Vale lembrar que as competições organizadas pela FPF e CBF permitem a inscrição de apenas cinco atletas de outras nacionalidades por partida. Assim, o “Mito” deu a entender que os zagueiros Robert Arboleda e Alan Franco, o lateral direito Luís Orejuela, o meio-campista Jhegson Méndez e o atacante Jonathan Calleri serão os escolhidos para o duelo com os corintianos.

“Sobre os estrangeiros, é aquilo que eu explico para vocês. Nós temos 8 no elenco, mas agora são 7 por causa da lesão do Nahuel Ferraresi. Nós vínhamos cortando sempre três atletas. Demos uma semana de descanso para o Alan Franco e para o Méndez, que estavam foram de ritmo. É bem possível que eles estejam com a gente no domingo. O Arboleda reclamou de uma tendinite no joelho ontem e nós preferimos segurá-lo hoje, mas não deve ser problema contra o Corinthians”, disse Ceni, que também praticamente confirmou a presença de Orejuela. “Ele [Orejuela] tem capacidade, tem força e precisa aproveitar as oportunidades que vai ter. Não temos ninguém desta posição voltando nas próximas duas semanas”, completou. Desta forma, a “última vaga” deve ficar com Calleri, peça-chave no esquema são-paulino desde a temporada passada.

Contratado por 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 23 milhões) na metade da temporada passada, Galoppo marcou apenas uma vez em 2022, na última rodada do Brasileirão. Nesta temporada, entretanto, o argentino fez o gol da vitória sobre a Ferroviária e balançou as redes duas vezes diante da Portuguesa. Por causa da restrição de estrangeiros, entretanto, o argentino já havia ficado de fora do empate com o Palmeiras. Quem também está sendo prejudicado pela regra é o volante Gabriel Neves, uruguaio que ainda não entrou em campo em 2023 e só foi relacionado para o embate contra a Lusa. Com 8 pontos conquistados, o Tricolor lidera sua chave e tenta manter a invencibilidade e o tabu diante do rival – a última derrota para o Corinthians, no Morumbi, ocorreu em 2017. Desde então, os são-paulinos somam 7 vitórias e 4 empates em sua casa.