FPF define datas e horários das finais do Paulista entre Palmeiras e São Paulo; confira

Cesar Greco/Ag. Palmeiras O São Paulo venceu o Palmeiras na fase de grupos do Paulistão



A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu na manhã desta segunda-feira, 17, as datas e os horários das finais do Campeonato Paulista 2021. O primeiro embate entre Palmeiras e São Paulo está marcado para esta quinta-feira, 20, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Já a segunda decisão acontecerá no próximo domingo, 23, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. O Tricolor tem a vantagem de mandar a segunda partida em sua casa por ter feito a melhor campanha ao longo da competição. O time de Abel Ferreira chega ao importante momento após se classificar na segunda posição do Grupo C, além de ter batido RB Bragantino e Corinthians nos matas-matas. A equipe de Hernán Crespo, por sua vez, foi a melhor da chave A e despachou Ferroviária e Mirassol para voltar à final do Estadual.

Antes disso, porém, Palmeiras e São Paulo voltam a campo para disputar a Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, a partir das 19h15 (de Brasília), o Verdão encara o Defensa y Justicia (ARG), no Allianz Parque, pela quinta rodada do torneio continental. Já classificado e com a primeira posição do Grupo A garantida, Abel Ferreira pode até se dar ao luxo de colocar os reservas em campo. No mesmo dia, a partir das 21h30 (de Brasília), o Tricolor recebe o Racing (ARG), no Morumbi, em confronto que vale a liderança do Grupo E. Atualmente, ambos somam 8 pontos, mas o Tricolor leva a vantagem no saldo de gols.