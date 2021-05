Homem é preso após invadir a casa de Neymar na França

O invasor, uma pessoa de nacionalidade angolana, de 26 anos, sofre de transtornos mentais e foi encaminhado a um hospital psiquiátrico

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT Neymar durante partida válida pelo Campeonato Francês



Um homem foi preso na madrugada do último sábado, 15, por invadir a casa do atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, em La Celle-Saint-Cloud, na França. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal “L’Équipe”. De acordo com a publicação, o invasor conseguiu escalar o muro da propriedade, mas foi detido pela equipe de segurança particular do brasileiro antes que ele chegasse na porta de entrada da casa. O homem, uma pessoa de nacionalidade angolana, de 26 anos, sofre de transtornos mentais e foi encaminhado a um hospital psiquiátrico, após a chegada da polícia ao local e também de uma sessão com um psiquiatra.

O incidente aconteceu antes do Paris Saint-Germain vencer o Reims por 4 a 0, com gols de Neymar, Marquinhos, Mbappé e Keane. Com o resultado, o time se manteve na segunda posição do Campeonato Francês, diminuindo para um ponto a diferença para o líder Lille. Restando apenas uma rodada para o término da competição, o PSG precisa bater o Brest e contar um tropeço do Lille diante do Angers para ser novamente campeão nacional. As partidas serão disputadas simultaneamente no próximo domingo, 23, a partir das 16 horas (de Brasília).