FPF divulga escala de arbitragem para jogos das quartas do Paulistão; confira 

THIAGO CALIL/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Claus será o árbitro da partida entre RB Bragantino x Palmeiras



A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu a escala de arbitragem das partidas válidas pelas quartas de final do Campeonato Paulista – a primeira decisão acontece nesta terça-feira, 11, entre Corinthians e Inter de Limeira, na Neo Química Arena, a partir das 16 horas (de Brasília). O árbitro da partida será Douglas Marques das Flores, que nesta edição do Estadual apitou a vitória do Timão sobre o São Caetano. Ele terá o auxílio de Rodrigo Guarizo, juiz responsável pelas decisões do VAR. Na quinta-feira, 13, Mirassol e Guarani fazem o segundo jogo de mata-mata do Paulistão, tendo Thiago Luis Scarascatti no apito e Vinicius Furlan no árbitro de vídeo. Já na sexta-feira, 14, os outros dois duelos encerram a fase de quartas de final do Paulista. A partida entre RB Bragantino e Palmeiras, marcada para Bragança Paulista, às 19h30 (de Brasília), terá como árbitro principal o experiente Raphael Claus, com Marcio Henrique de Gois no VAR. Mais tarde, a partir das 21h30, Salim Fende Chavez apita o embate entre São Paulo e Ferroviária, no Morumbi. José Claudio Rocha Filho estará na sala do VAR.