FPF divulga tabela completa da primeira fase do Paulistão e onde cada jogo será transmitido; confira

Primeira fase acontece entre 20 de janeiro e 10 de março; grande decisão está agendada para 7 de abril

Flick FPF / Rodrigo Corsi Troféu atual dado ao vencedor do Campeonato Paulista



A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira, 26, a tabela desmembrada de todos os jogos das 12 rodadas da fase de grupos do Paulistão 2024. A primeira fase está marcada para acontecer entre 20 de janeiro e 10 de março do ano que vem. A entidade confirmou que as finais devem ocorrer em 31 de março e 7 de abril. Além disso, a FPF informou onde cada partida será transmitida com imagens. Fora a TV Record, a CazéTV (YouTube), a TNT/HBO Max e o Paulistão Play também vão exibir duelos do Estadual. Veja abaixo.