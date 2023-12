Perto do Palmeiras, Caio Paulista se manifesta sobre saída do São Paulo; confira

Extremamente criticado pelos são-paulinos, jogador utilizou um trecho de uma música para se pronunciar sobre a polêmica

JOE MAGRONES/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Caio Paulista registrou 50 jogos, cinco gols e duas assistências com a camisa do São Paulo



Caio Paulista está muito perto de pular o “muro” e troca o São Paulo pelo Palmeiras. Após não acertar um acordo com o Tricolor paulista, o lateral-esquerdo recebeu uma oferta do Verdão. O anúncio do novo reforço do palmeirense deve acontecer nos próximos dias. Extremamente criticado pelos são-paulinos, o jogador se manifestou pela primeira vez sobre a polêmica, nesta terça-feira, 26. Através das redes sociais, o ala publicou duas fotos e postou um trecho da música “Vou Buscar”, de MC Hariel. “Tô distante de Perreco a mó tempão, os tratantes quer me derrubar! Montei meu castelo na dignidade, falsidade não vai abalar… Vivendo e aprendendo nessa louca vida, eu não estou de toca e nem vou ficar parado na sombra como um parasita, esperando o meu lugar ao sol chegar. Eu vou buscar…”, diz o trecho escolhido pelo atleta de 25 anos.

Caio Paulista pertence ao Fluminense e esteve emprestado ao São Paulo nesta última temporada. Pouco conhecido no futebol nacional, o lateral chamou atenção neste ano ao assumir a titularidade do Tricolor, contribuindo em 50 jogos, com cinco gols e duas assistências. Na festa do título da Copa do Brasil, o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, chegou a cravar a permanência do jogador. Segundo a direção, o São Paulo iria adquiri-lo em definitivo, pagando os cariocas parceladamente. Nas últimas semanas, porém, as conversas com o empresário de Caio Paulista, o agente Eduardo Uram, congelaram. A expectativa, agora, é que o Palmeiras pague 3,5 milhões de euros (R$ 18, 6 milhões) à vista e fique com o atleta.