5ª rodada da Liga dos Campeões tem United x PSG e jogos decisivos; veja onde assistir

Neymar e companhia entram em campo nesta quarta-feira, dia 02, para tentar classificação às oitavas de final

Reprodução Fase de grupos da Liga dos Campeões está chegando ao fim



A quinta (e penúltima) rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21 começa nesta terça-feira, 1º, com bons jogos. Tentando confirmar a classificação às oitavas de final e garantir o primeiro lugar do grupo B, o Real Madrid entra em campo às 14h55 (horário de Brasília) contra o Shakhtar Donestk. Na reedição da primeira rodada, os merengues precisam vencer para desbancar o Borussia Monchengladbach que segue na liderança com um ponto a mais que os espanhóis. A partida terá transmissão do canal TNT e página do Facebook do Esporte Interativo. Nos jogos das 17h, o destaque fica para Atlético de Madrid e Bayern de Munique no grupo A. Os atuais campeões ainda não perderam na edição. O torcedor pode acompanhar esse confronto pelas redes sociais do EI.

Na quarta-feira, dia 02 de dezembro, o destaque será o embate entre Manchester United e Paris Saint-Germain. Na primeira rodada os ingleses venceram por 2 a 1 e seguem como líderes do grupo H, com três pontos a mais que os franceses. Para a partida no Old Trafford, Neymar e Mbappé precisarão da vitória para igualar o número de pontos e brigar pela vaga na próxima fase. O jogo terá transmissão do EI Plus e Facebook do Esporte Interativo. Outra partida interessante de acompanhar é Borussia Dortmund e Lazio que brigam pelo primeiro lugar no grupo F. Os alemães lideram por um ponto de diferença, mas perderam o jogo de ida para os italianos por 3 a 1.

Confira todos os jogos da 5ª rodada da Liga dos Campeões:

Terça-feira, 1º de dezembro

14h55 – Shakhtar Donetsk x Real Madrid (TNT/ Facebook EI/EI Plus)

14h55 – Lokomotiv Moscou x RB Salzburg (SPACE/EI Plus)

17h – Borussia Monchengladbach x Inter de Milão (SPACE/EI Plus)

17h – Olympique de Marselha x Olympiacos (EI Plus)

17h – Atlético de Madrid x Bayern de Munique (Facebook EI)

17h – Liverpool x Ajax (TNT/EI Plus)

17h – Atalanta x Midtjylland (EI Plus)

17h – Porto x Manchester City (Facebook EI)

Quarta-feira, 02 de dezembro

14h55 – Ístanbul x RB Leipzig (TNT/ Facebook EI/EI Plus)

14h55 – FC Krasnodar x Rennes (SPACE/EI Plus)

17h – Manchester United x PSG (Facebook EI/ EI Plus)

17h – Borussia Dortmund x Lazio (EI Plus)

17h – Ferencváros x Barcelona (Facebook EI/ EI Plus)

17h – Juventus x Dínamo de Kiev (TNT/EI Plus)

17h – Club Brugge x Zenit (EI Plus)

17h – Sevilla x Chelsea (SPACE/EI PLUS)