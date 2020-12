‘A ideia de sair do PSG não passa pela minha cabeça’, diz Neymar

Atacante tem sido destaque na equipe na atual edição da Liga dos Campeões da UEFA

EFE / EPA / PETER POWELL Neymar deve ficar em Paris



Destaque da goleada de 5 a 1 do Paris Saint-Germain sobre o Istambul Basaksehir nesta quarta-feira, 09, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Neymar afirmou após a partida que não pensa em sair do clube francês. “Estou feliz aqui, em Paris. Estou muito contente no clube, com meus companheiros. A ideia de sair não passa pela minha cabeça”, comentou o brasileiro, autor de três gols no estádio Parc des Princes, em entrevista à emissora “RMC Sport”. Neymar, que tem contrato até junho de 2022, afirmou que inclusive negocia para prolongar o vínculo. “Temos que negociar. Temos uma boa relação, estou muito feliz. Veremos o que acontece no futuro”, disse o jogador. Essas declarações chegam dias após o atacante dizer que gostaria de voltar a jogar com Lionel Messi, ex-companheiro do Barcelona. “Temos que fazer isso, espero que no ano que vem”, disse o brasileiro. O craque argentino, que manifestou interesse em deixar o clube catalão no início desta temporada, ficará livre na próxima janela de transferências.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, já se mostrou confiante com a possibilidade de renovar os contratos de Neymar e Kylian Mbappé, que também acaba em junho de 2022. “Já começamos a negociar com Neymar e Kylian, as negociações serão confidenciais, mas tenho muita confiança. Eles querem ficar com a gente”, disse o dirigente à mesma emissora, “RMC Sport”.

*Com informações da EFE