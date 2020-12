Soteldo testa positivo para a Covid-19 e vira desfalque no Santos para a Libertadores e Brasileirão

Meia-atacante está fora do confronto contra o Grêmio na noite desta quarta-feira, 09, e da partida contra o Flamengo no final de semana

MAURÍCIO DE SOUZA/ESTADÃO CONTEÚDO Soteldo foi diagnosticado com Covid-19



O Santos anunciou antes da partida contra o Grêmio nesta quarta-feira, 09, que o meia-atacante Soteldo contraiu o novo coronavírus e será desfalque no Santos pelos próximos jogos, começando pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Como terá de ficar em isolamento por dez dias, seguindo o protocolo elaborado pela CBF, ele também será desfalque contra o Flamengo, pelo Brasileirão, além do duelo de volta com o Grêmio. Também deve perder o jogo contra o Vasco. Soteldo viajou a Porto Alegre com a delegação santista, porque havia tido resultado negativo no teste realizado no último sábado. No entanto, ele começou a sentir sintomas da doença, realizou novo exame e teve resultado positivo. Desde então, o venezuelano está isolado no hotel na capital gaúcha.

“Durante a viagem para Porto Alegre, na última terça-feira, 08, o meia-atacante Yeferson apresentou febre e dor de garganta. O venezuelano realizou o teste de Covid-19 no último sábado para o jogo contra o Grêmio, testou negativo e estava liberado para o duelo. Por precaução, porém, o Santos FC optou por fazer um novo exame de coronavírus no jogador após a apresentação dos sintomas e o resultado foi positivo. Com isso, Soteldo foi isolado no hotel em Porto Alegre e não estará em campo na Arena do Grêmio”, informou o Santos. Sem Soteldo, o técnico Cuca optou por colocar Lucas Braga na equipe titular no duelo desta quarta-feira. Santos e Grêmio começam a decidir uma vaga na semifinal da Copa Libertadores. A partida de volta será realizado na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo