Adversária do Brasil na Copa feminina, França perde jogadora por lesão

Amandine Henry, que ajudou a eliminar a seleção em 2019, sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e foi cortada do elenco

Reprodução/ Twitter @equipedefranceF Amandine Henry se lesionou durante treinamentos com o elenco francês



Amandine Henry, de 33 anos, que marcou o gol da vitória da França contra o Brasil nas oitavas de final da Copa 2019, está fora do Mundial na Austrália e Nova Zelândia. A federação francesa anunciou nesta sexta-feira, 7, que a meio-campista do Angel City (EUA) sofreu uma lesão na panturrilha esquerda durante treino e não conseguirá disputar o torneio. Para a vaga dela, foi convocada a meia Aissatou Tounkara, do Manchester United (ING). Toda a delegação francesa viaja neste sábado, 8, para a Austrália. Elas estreiam no dia 23, contra a Jamaica, pelo Grupo F, e no dia 29 enfrentam o Brasil. Encerram a fase de grupos contra o Panamá no dia 2 de agosto.