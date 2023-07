Palmeiras acerta saídas de Bruno Tabata e Rafael Navarro; veja detalhes 

Dupla não estava ganhando muitas oportunidades com o treinador Abel Ferreira

Reprodução/ Twitter @Palmeiras Bruno Tabata foi emprestado pelo Palmeiras ao Qatar SC



A diretoria do Palmeiras acertou as saídas de Bruno Tabata e Rafael Navarro, nesta sexta-feira, 7. Contratado no ano passado, o meio-campista estava sem espaço no elenco e foi emprestado ao Qatar SC. Adquirido por cerca de R$ 30 milhões, o meia soma apenas 32 partidas pelo Verdão, com dois gols e uma assistência. Navarro, por sua vez, será cedido ao Colorado Rapids, dos Estados Unidos. Desde o ano passado na equipe palmeirense, o atacante que custou quase R$ 15 milhões coleciona 65 jogos, com 11 bolas nas redes e 4 assistências. A expectativa é que a gestão de Leila Pereira ceda aos protestos dos torcedores e anuncie alguns reforços para esta sequência de temporada.