Advogado de Daniel Alves analisa 7 horas de gravação de câmeras e acredita em libertação provisória

Segundo Cristóbal Martell , ‘há margem para a defesa’ do jogador, acusado de ter estuprado uma jovem de 23 anos

EFE/José Méndez Daniel Alves durante partida entre Brasil e Camarões



A defesa de Daniel Alves está confiante que irá libertar o jogador, preso preventivamente em Barcelona desde 20 de janeiro, após ser acusado de estuprar e agredir uma mulher de 23 anos. De acordo com publicação do jornal “La Vanguardia”, feita nesta terça-feira, 31, o advogado Cristóbal Martell analisou sete horas de gravação das câmaras de segurança da boate Sutton, local que teria acontecido o crime, em 30 de dezembro do ano passado. Segundo o representante do jogador no caso, “há margem para a defesa” do atleta. Na última segunda-feira, Martell já havia apresentado ao 15º Tribunal de Instrução de Barcelona um recurso, assegurando que não existe risco de fuga do atleta. Como garantia, o ala com longa passagem pela seleção brasileira cita sua residência na Catalunha, além do fato de possuir algumas empresas no país europeu. Outro argumento é o fato que o contrato com o Pumas (México) foi rescindido e, desta forma, o acusado não teria obrigação de retornar ao país norte-americano. A defesa ainda afirma que Daniel Alves está disposto a entregar seu passaporte espanhol, pagar uma fiança elevada ou comparecer frequentemente ao tribunal. Por fim, o baiano de 39 anos também aceitaria utilizar uma tornozeleira eletrônica.