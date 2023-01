Daniel Alves joga futebol na prisão pela primeira vez, diz jornal espanhol

Jogador está detido na Penitenciária Brians 2, na Espanha, desde o dia 23 de janeiro

NELSON ALMEIDA / AFP Daniel espera recurso da defesa para responder em liberdade



Daniel Alves participou de uma partida de futebol na última quinta-feira, 26, na Penitenciária Brians 2, onde está desde o dia 23 de janeiro, em Barcelona, na Espanha. Segundo o jornal La Vanguardia, o lateral-direito se animou e resolveu jogar com os companheiros. Foi a primeira vez que o brasileiro tocou numa bola desde que foi preso em 20 de janeiro, acusado de estupro. Ainda conforme o veículo espanhol, a notícia que Daniel Alves ia jogar se espalhou. Houve muita expectativa, funcionários e até integrantes da direção teriam se espreitado para assistir à partida com o brasileiro. Foi preciso colocar um pano para impedir que os vizinhos se entusiasmassem demais e o jogador pudesse continuar com a atividade. O La Vanguardia também informou que Daniel não quer encontrar a mãe, Lúcia Alves, que chegou à Barcelona nesta semana. Segundo o veículo, o atleta prefere que ela não o veja preso, mas os dois se falam por telefone. O jogador prefere esperar o resultado do recurso, pois estaria com vergonha de encarar a mãe na prisão.

*Com informações do Estadão Conteúdo