Agente de Thiago Silva sobre renovação: ‘Ele quer ficar no PSG, mas não vai esperar para sempre’

Reprodução Thiago Silva é zagueiro do PSG



Thiago Silva tem contrato com o Paris Saint-Germain somente até o final de junho de 2020 e ainda não foi procurado pelo clube francês para renovar. Quem garante é Paulo Tonietto, empresário do zagueiro, em entrevista ao jornal “France Football”, nesta terça-feira (28).

Segundo o agente, Thiago tem desejo em permanecer no PSG, clube o qual defende desde 2012. O defensor, por outro lado, não irá esperar muito mais para ter conversas sobre a extensão de seu vínculo.

“O PSG ainda não falou com Thiago. Ele quer ficar, mas há limites: se o PSG não aparecer, tomaremos uma decisão, não podemos esperar para sempre. Leonardo é um amigo, mas não vou pedir para ele marcar uma consulta. Vários clubes brasileiros e europeus me pediram informações, mas primeiro vamos esperar para falar com o PSG, time com o qual Thiago quer continuar. Ele respeitará o clube, no momento não queremos pensar em um plano B. Ainda não”, comentou Tonietto.

Thiago Silva, de 35 anos, é titular absoluto na equipe comandada por Thomas Tuchel e soma 26 partidas na atual temporada. Apesar disso, ele vive a mesma situação do ídolo Edinson Cavani, que tentar deixar Paris ainda nesta semana.

Multicampeão, Thiago possui 6 títulos do Campeonato Francês, 4 da Copa da França e 5 da Copa da Liga Francesa, todas defendendo a equipe azul e vermelha.