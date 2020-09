‘Agora que trabalho com ele vejo a diferença que faz’, diz Cebolinha sobre Jorge Jesus

“Por onde ele passou, ganhou títulos; vi isso no Brasil e queria experimentar estar ao lado dele”, afirmou o ex-jogador do Grêmio

EFE Everton Cebolinha foi contratado pelo Benfica recentemente



Contratado há menos de um mês, Everton Cebolinha está bastante satisfeito com o início no Benfica. Autor de um belo gol logo na estreia pelo clube português, em um amistoso diante do Bournemouth, no Estádio da Luz, o atacante concedeu entrevista exclusiva ao jornal Record e exaltou Jorge Jesus. Rival do treinador quando atuava pelo Grêmio, o jogador disse que tem visto a diferença que o ex-comandante do Flamengo faz em um time.

“Quando o enfrentei, tive muitas dificuldades. Jogamos vários jogos contra ele, mas não ganhamos nenhum. Ainda empatamos, mas a verdade é que não vencemos nenhum. Agora que trabalho ao lado dele vejo a diferença que faz por onde passa. E agora espero também poder vencer ao lado dele”, afirmou. Cebolinha também disse que a possibilidade de trabalhar com Jesus foi um dos fatores que o seduziu a assinar com o Benfica.

“Tinha outras opções, como foi noticiado, mas a grandeza do clube influenciou muito. Isso, juntamente com o mister Jorge Jesus, que é um grande treinador. Tinha vontade de trabalhar com ele. Estou num grande clube, num futebol que tem uma visibilidade muito grande e agora sinto mesmo que tomei a decisão mais acertada”, exaltou. “É um treinador que eu apenas conhecia de jogar contra ele quando esteve no Brasil. Ele me apresentou o projeto que tinham, disse que o grande objetivo era o de fazer uma grande temporada. E isso foi importante, pois chamou a minha atenção. Mostrou a ambição que ele tem como treinador, e é um treinador sempre vitorioso. Por onde passou ganhou títulos. Vi isso no Brasil e queria experimentar estar ao lado dele. O Benfica é um grande clube, ele aqui fez uma grande história e tinha de estar ao lado dele”, finalizou.