Everton Cebolinha brilha e faz lindo gol em estreia pelo Benfica; assista

O ex-atacante do Grêmio mostrou a que veio logo na primeira atuação com a camisa da equipe portuguesa

Reprodução Everton Cebolinha anotou um belo gol na vitória do Benfica sobre o Bournemouth por 2 a 1, em Lisboa



Contratado há cerca de duas semanas por 20 milhões de euros (R$ 126 milhões), Everton Cebolinha estreou com o pé direito no Benfica. O ex-atacante do Grêmio foi titular e anotou um lindo gol no amistoso contra o Bournemouth, da Inglaterra, no Estádio da Luz. Aos 20min do primeiro tempo, quando a partida estava empatada por 1 a 1, o brasileiro recebeu no bico direito da grande área, girou, levou para o meio e acertou um belo chute no cantinho esquerdo do goleiro Begovic. Foi o gol da vitória dos portugueses por 2 a 1.

Após o jogo, Cebolinha comemorou a vitória e elogiou o técnico Jorge Jesus, que deixou o Flamengo para voltar ao Benfica e comandar o time na luta pela retomada do protagonismo a nível europeu. “É um sonho realizado, qualquer jogador sonha jogar num estádio como este. O mister é um grande treinador, uma grande pessoa. Por onde passou fez sempre um grande trabalho. É um estilo de jogo diferente do que estamos habituados, mas estamos adaptando bem”, afirmou o atacante brasileiro.

Confira, abaixo, o primeiro gol de Everton Cebolinha pelo Benfica: