Al Ahly vence Al-Ittihad e enfrenta o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes 

Egípcios mostram mais organização e desbancam time de Benzema, Romarinho, Kanté, Fabinho e companhia

Reprodução/Twitter/@AlAhly Al Ahly venceu o Al-Ittihad nas quartas de final do Mundial de Clubes



O Al Ahly surpreendeu nesta sexta-feira, 15, ao derrotar o Al-Ittihad por 3 a 1, em pleno Rei Abdullah, na Arábia Saudita, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Mesmo enfrentando um time com grandes estrelas, os egípcios mostraram mais organização, não deram chances para os adversários e dominaram o jogo. Ainda no primeiro tempo, Ali Maâlou abriu o placar em cobrança de pênalti, no centro da meta, aos 21 minutos. Logo em seguida, os mandantes tiveram a chance de igualar na mesma moeda. O atacante Karim Benzema, porém, desperdiçou uma batida de penalidade, chutando com pouca força e parando no goleiro Mohamed El Shenawy. Na volta do intervalo, o atual campeão da Arábia Saudita até criou chances com Romarinho e Kanté. Os africanos, porém, foram mais efetivos e balançaram as redes mais duas vezes com Hussein El Shahat e Emam Ashour. Nos acréscimos, o Al-Ittihad ainda ficou com um jogador a mais, contando com a expulsão de Modest. No fim, ainda deu tempo para Benzema deixar o seu tento, em belo arremate.

Com o resultado, o Al Ahly avança para enfrentar o Fluminense, na próxima segunda-feira, 18, na semifinal – a bola rola a partir das 15 horas (de Brasília). Em sua nona participação em Mundiais, o time do Egito buscará sua primeira classificação para a finalíssima. O Tricolor das Laranjeiras, estreante no torneio da Fifa, tenta o mesmo feito. Do outro lado da chave, o Manchester City medirá forças com o Urawa Reds Diamonds – mais cedo, os japoneses ganharam do León (México) por 1 a 0. A grande decisão do torneio ocorre na próxima sexta-feira, 22.