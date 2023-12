Brasil cai para 11º lugar no ranking da Fifa de futebol feminino; veja a lista

É a primeira vez desde 2019 que o Brasil fica de fora do top 10; atual campeã do mundo, Espanha assume a liderança pela primeira vez em sua história

A seleção brasileira feminina caiu para 0 11º lugar no ranking da Fifa, divulgado pela entidade nesta sexta-feira, 15. O Brasil foi ultrapassado pela Coreia do Norte ocupando o nono lugar, acima do Canadá, que fecha o top 10. É a primeira vez desde 2019 que a seleção feminina fica de fora do top-10 do ranking. A pior colocação foi justamente o 11º lugar que foi sua pior colocação desde a criação do ranking em 2003. Em 2009, o Brasil alcançou sua melhor posição, terminando a temporada em terceiro lugar e chegando a ocupar a vice-liderança ao longo do ano. Após conquistar a Copa América em 2022, sob o comando da treinadora sueca Pia Sundhage, a seleção brasileira teve como um dos momentos mais importantes de 2023 a disputa da Finalíssima contra a campeã europeia Inglaterra. Após empate no tempo normal, as inglesas venceram nos pênaltis e ficaram com o título. Na Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado na fase de grupos, terminando em terceiro lugar no Grupo F.

Pela primeira vez na história, a Espanha, atual campeã mundial, assumiu a liderança do ranking. Ela se junta aos Estados Unidos, Suécia e Alemanha como as únicas equipes a alcançar essa posição. Os Estados Unidos ocupam o segundo lugar, seguidos pela França em terceiro. A Inglaterra, vice-campeã do mundo, está em quarto lugar, enquanto a Suécia caiu para o quinto lugar. Holanda, Japão, Coreia do Norte e Canadá completam o top 10. Desde a última atualização do ranking em agosto, outras seleções tiveram compromissos mais importantes do que amistosos, como as eliminatórias europeias para o Torneio Olímpico de Futebol Feminino Paris 2024 e os jogos da Liga das Nações Femininas da UEFA. Enquanto isso, as seleções da Ásia, África, América do Norte e América Central estiveram envolvidas em partidas de qualificação para seus respectivos torneios continentais.

