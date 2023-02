Al-Ahly vence o Auckland City com facilidade na estreia do Mundial de Clubes

Equipe do Egito derrotou o time da Nova Zelândia por 3 a 0 e encara o Seattle Sounders na próxima fase, em partida que definirá o adversário do Real Madrid

Fadel Senna / AFP Al-Ahly está na chave do Real Madrid



O Al-Ahly estreou no Mundial de Clubes, nesta quarta-feira, 1, com uma vitória tranquila sobre o Auckland City por 3 a 0 e enfrentará o Seattle Sounders na próxima fase da competição. Os gols da equipe egípcia foram marcados por El Shahat, Sherif e Tau. A competição é realizada no Marrocos. O confronto contra a equipe norte-americana está marcado para o sábado, 4, às 14h30 (horário de Brasília). A partida definirá o adversário do Real Madrid na semifinal, marcada para o dia 9 de fevereiro. A grande final está marcada para o dia 11. O time da Nova Zelândia volta para a casa. Antes do pontapé inicial, houve uma homenagem a Pelé, que morreu no fim do ano passado. A equipe do Egito esteve mais tempo com a bola nos pés e mais volume de jogo. O cenário permaneceu o mesmo durante a partida. No início, porém, foram poucas as oportunidades. Até que El Shahat conseguiu furar a retranca do time da Nova Zelândia e colocou o time egpício na frente do marcador, contando com a colaboração do goleiro Tracey. No segundo tempo, nada mudou. O Al-Ahly manteve a postura ofensiva e ampliou com , Sherif e Tau. O time neo-zelandês ainda viu o adversário desperdiçar mais chances de gols, mas não houve mais alteração no placar.