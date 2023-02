Palmeiras detona Federação dos Atletas após entidade pedir ‘punição exemplar’ a Abel Ferreira

Em documento enviado ao STJD, Fenapaf solicitou que o técnico do clube paulista seja penalizado por comportamentos ‘não condizentes com sua função’ durante as partidas

Cesar Greco/Palmeiras Para federação, Abel teve comportamentos inapropriados de maneira recorrente



A Federação nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) se manifestou pedindo ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma punição ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. No documento, a Federação diz que Abel estaria apresentando comportamento “não condizentes com sua função” de maneira recorrente. A federação citou ainda um episódio que aconteceu na partida entre Palmeiras e Flamengo, pela Supercopa do Brasil, na qual, Abel obstruiu Arrascaeta. “O Futebol está sob ataques constantes e não podemos permitir que mais cenas de ódio e desequilíbrio contribuam para tumultuar e entristecer ainda mais o principal esporte do país”, encerra anota, que pede uma “punição exemplar” ao português. Em nota, o Palmeiras repudiou os pedidos, chamando a manifestação da Fenapaf de “oportunista”. “A entidade não tem autoridade, tampouco representatividade, para cobrar punições por atos ocorridos no campo de jogo e, portanto, passíveis de avaliação por parte da arbitragem. Cabe ressaltar que a Fenapaf nem sequer consultou os atletas do Palmeiras sobre esta iniciativa. Apoiamos o nosso técnico, que tanto vem contribuindo com o desenvolvimento do futebol brasileiro, e não aceitaremos qualquer tentativa de diminuí-lo, quanto mais de macular as nossas conquistas alcançadas com dedicação e suor”, diz a nota do clube paulista.