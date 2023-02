Al Ahly vence time americano no fim do jogo e se classifica para enfrentar o Real Madrid na semifinal

Esta é a oitava participação do time egípcio no Mundial; melhor colocação na edição de 2020, quando bateu o Palmeiras na disputa pelo terceiro lugar

Khaled Desouki/AFP Jogadores do Al Ahly comemora o único gol da partida contra o Seattle Sounders



Em um acirrado jogo em Tânger, no Marrocos, o Al Ahly-EGI venceu o Seatlle Sounders-EUA por 2 a 0 e se garantiu nas semifinais do Mundial de Clubes de 2023. O adversário da equipe egípcia, atual campeã africana, será o Real Madrid, na próxima quarta-feira, 8, no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat. Conhecido por ter uma torcida imensa e apaixonada, o clube de Cairo deverá ter maioria nas arquibancadas. Esta é a oitava participação do Al-Ahly no Mundial. Sua melhor colocação na edição de 2020, quando venceu o Palmeiras nos pênaltis na disputa pelo terceiro lugar. Os egípcios reencontraram o Palmeiras no torneio de 2021, desta vez perdendo a vaga na final. Internacional (2006) e Corinthians (2012) foram os outros brasileiros que encontraram os Vermelhos na competição da Fifa. Ambos se classificaram à decisão e se sagraram campeões.