Com golaço de Messi, PSG supera ausências de Neymar e Mbappé e vence o Toulouse de virada

Craque argentino acertou um belo chute de fora da área e definiu a partida no Parque dos Príncipes

FRANCK FIFE/AFP Lionel Messi celebra após marcar o gol da vitória do PSG



O Paris Saint-Germain enfrentou o Toulouse neste sábado, 4, na abertura da 22ª rodada do Campeonato Frances, no Parque dos Príncipes. Sem Neymar e Mabppé, ambos lesionados, o líder da competição encontrou resistência e saiu atrás — Van den Boomen abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo —, mas empatou ainda na etapa inicial, com o marroquino Hakimi, e virou após o intervalo. O gol da vitória foi de Lionel Messi, que acertou belo chute de canhota perto da meia-lua. O PSG lidera o Francês com 54 pontos, oito a mais do que o Olympique de Marselha, o vice-líder, que jogará amanhã, contra o Nice, em casa, às 16h45 (de Brasília).