Renato reforça confiança no elenco em escalação alternativa e avalia: ‘Grande exibição’

Apesar do gol sofrido nos minutos finais, Renato Gaúcho elogiou a atuação dos jogadores do Fluminense no empate em 3 a 3 com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador explicou o porquê da escalação alternativa e voltou a destacar a confiança que deposita em seus atletas.

O Tricolor saiu na frente com Cano, mas sofreu a virada antes dos 20 minutos de jogo. Na volta do intervalo, o argentino marcou de novo para igualar o placar e Nonato colocou o Flu novamente em vantagem. No entanto, aos 44 minutos do segundo tempo, Luciano Juba marcou o terceiro do time baiano para dar números finais à partida. Na visão do comandante tricolor, foi um dos melhores jogos da competição.

— Foi uma grande exibição do Fluminense e do Bahia. Com certeza, no momento, está entre os melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Coloquei esse meio-campo porque confio nos meus jogadores e na minha opinião jogamos de igual para igual, mesmo com um time alternativo. Nós não temos time A, B ou C, tenho um grupo e todo jogador que eu coloco em campo tem a minha confiança. Estavamos bem na partida, fizemos o primeiro gol e infelizmente falhamos nos dois gols do Bahia. O jogo tava bem disputado, com os dois times criando situações. Voltamos fortes no segundo tempo, conseguimos o empate e depois a virada. No final do jogo tomamos o empate quando nos retraímos mais, porque sabiamos que o Bahia ia vir para cima da gente. Foi uma grande partida. No segundo tempo tivemos oportunidades como eles. Além de confiar nos meus jogadores, temos mais um jogo na terça-feira (12). Vocês podem me achar chato por falar toda vez a mesma coisa, mas o Bahia tem a semana toda cheia, não tem jogo. Amanhã já acordamos 6h30 da manhã para fazer uma viagem de sete horas para a Colômbia para mais uma decisão. Hoje já estourei mais um ou dois jogadores por lesão, então tenho que mudar. Elogiei meu time, foram guerreiros, jogaram de igual para igual contra um dos grandes times do futebol brasileiro. Coloquei dois garotos que não tinham jogado comigo ainda no Brasileirão e foram muito bem. Ganhamos mais dois jogadores no grupo. Só tiro coisas boas do time que começou e dos que entraram. Não tenho medo de colocar o garoto de 18 ou o de 35 para jogar. Poderiamos ter saído com uma vitória, como eles também, mas pela circunstância do segundo tempo, merecíamos a vitória. Mas o futebol é assim — disse o treinador do Fluminense.

Dois dos três gols do Bahia contra o Fluminense tiveram participação de Everton Ribeiro, meio-campista que jogou com Renato Gaúcho quando defendiam o Flamengo. No primeiro, o camisa 10 iniciou a jogada com enfiada para Jean Lucas, que acarretou no gol contra de Bernal e, no segundo, ele mesmo finalizou para virar o jogo. O técnico tricolor ressaltou o aviso dado aos seus atletas antes da partida.

— Quando eu digo que a gente falhou é coletivo, todo mundo falha, todo mundo ganha, somos um grupo. Eu falei pra eles desde ontem, hoje na preleção, que o Everton é um gênio. Foi meu jogador no Flamengo, um cara de alto nível, joga muito, eu falei ‘presta atenção e não deixa ele pensar’. Infelizmente, em uma falha coletiva, deixamos ele pensar e ele achou um companheiro, depois um gol. Jogadores de alto nível você não pode deixar pensar, mas não vou tirar os méritos do meu time. É muito difícil enfrentar o Bahia aqui dentro, a gente com uma equipe alternativa, mas que tem a confiança do treinador. Os jogadores que entraram hoje deram conta do recado, jogaram, se entregaram, fizemos três gols, poderíamos ter saído com a vitória, o Bahia também poderia, pela circustância do jogo.Viramos e faltando dois, três minutos, infelizmente tomamos o gol de empate.

Por fim, Renato voltou a esclarecer a posição do Fluminense frente às três competições que disputa. O treinador afirmou novamente que o clube não dá preferência a nenhum dos campeonatos e que só o fará no futuro, caso avance para as fases finais. O Tricolor enfrenta o América de Cali na terça-feira (12), pelas oitavas de final da Sul-Americana.

— O Fluminense briga nas três competições, não tem preferência. Ali na frente, se chegarmos à uma semifinal ou final, podemos dar preferência. Por enquanto estamos disputando as três, por isso que tenho mudado meu time, pela confiança que tenho e eles têm dado conta. E vamos avançando, somando o máximo de pontos no Brasileiro para se manter na parte de cima da tabela e o mata-mata da Copa do Brasil e Sul-Americana vamos fazendo o possível para passar de fase. Terça-feira temos mais uma decisão de 180 minutos que começa na Colômbia e acaba no Maracanã. E no meio temos o Fortaleza em casa pelo Brasileiro. Não é que eu queira botar sempre ume quipe diferente em campo, eu sou obrigado a fazer isso, porque as lesões estão aparecendo, hoje tivemos problema de novo. O Fluminense foi o time que não descansou. Teve um grande Mundial, voltou, dei um dia de folga e já voltamos a treinar dois dias depois. Hoje no final do jogo, pelo sacríficio, fiz uma linha de quatro lá atrás, uma de cinco, e deixei o Cano solto no meio. Sabia que o Bahia ia com tudo para cima e o time foi bem, infelizmente em falha nossa sofremos o empate. Mas dei os parabéns porque não é fácil jogar aqui contra o Bahia.

