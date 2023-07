Al Hilal faz proposta astronômica para tirar Kylian Mbappé do PSG; veja valores

Afastado do Paris Saint-Germain, jogador pode se transformar na contratação mais cara da história; Real Madrid também ganha concorrência do Barcelona

Yoan Valat/EFE Mbappé recebeu uma proposta astronômica do Al Hilal



A novela envolvendo Kylian Mbappé ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira, 24. De acordo com o jornal “The Athletic” e o jornalista Fabrizio Romano, especializado em mercado da bola, o Al Hilal (Arábia Saudita) fez uma proposta de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão) para tirar o atacante do Paris Saint-Germain. Além disso, o jogador receberia 700 milhões de euros (R$ 3,7 milhões) por ano, livre de impostos. A informação surge após o clube francês afastar o camisa 7 por não renovar seu contrato. Desta forma, caso a negociação seja concretizada por esses valores, a transferência será um recorde na história do futebol. Até o momento, a venda mais cara é a de Neymar, negociado pelo Barcelona ao próprio PSG por 222 milhões de euros, na metade de 2017.

Ainda segundo informações obtidas pelo “The Athletic”, o Real Madrid segue como favorito para contar com Mbappé. Em diversas entrevistas, o atacante já revelou que gostaria de vestir as cores do time espanhol. Presidente da equipe madrilena, Florentino Pérez também já falou sobre o desejo de fechar com o francês. De acordo com o “L’Équipe”, o Barcelona também estaria tentando dar um chapéu no rival e ficar com o atual vice-campeão do mundo com a seleção francesa. A ideia dos catalães seria envolver alguns jogadores na negociação, já que não reúne condições financeiras necessárias para competir pelo craque.