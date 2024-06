Albânia de Sylvinho arranca empate contra a Croácia nos acréscimos e conquista primeiro ponto na Eurocopa

Após fazer um gol contra que determinou virada da Croácia em Hamburgo, volante Klaus Gjasula salvou albaneses da derrota no finalzinho da partida

ABEDIN TAHERKENAREH/EFE/EPA Klaus Gjasula da Albânia (ao centro) comemora o gol de empate contra a Croácia



Em um confronto emocionante pela Eurocopa 2024, Croácia e Albânia empataram por 2 a 2 no Volksparkstadion, em Hamburgo. A partida, válida pela segunda rodada da fase de grupos, manteve ambas as seleções vivas na disputa, embora ainda sem vitórias no Grupo B. A equipe comandada pelo técnico brasileiro Sylvinho arrancou o empate no último minuto, mantendo vivas as suas chances de classificação para as oitavas de final. Croatas e albaneses apenas um ponto no Grupo B e enfrentarão as favoritas na próxima rodada, marcada para a segunda-feira (24). A Croácia enfrentará a Itália na Red Bull Arena, em Leipzig, enquanto a Albânia jogará contra a Espanha em Dusseldorf.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Albânia abriu o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo, com Qazim Laci completando um cruzamento de Jasir Asani. Os albaneses quase ampliaram aos 30 minutos, mas o goleiro croata Livakovic fez uma grande defesa. A Croácia teve sua melhor chance no primeiro tempo aos 46 minutos, quando Kramarić cabeceou com perigo, mas Strakosha defendeu. No segundo tempo, a equipe liderada por Modric voltou mais ofensiva e empatou aos 29 minutos, com Kramarić, que recebeu um passe rápido na área, cortou o marcador e bateu no contrapé do goleiro adversário. Apenas dois minutos depois, em um lance de azar para a Albânia, Klaus Gjasula marcou contra, virando o jogo para os croatas. Quando a vitória croata parecia certa, a Albânia conseguiu o empate aos 49 minutos do segundo tempo. Após um cruzamento de Mitaj e uma falha na defesa da Croácia, a bola sobrou para Gjasula, que se redimiu do gol contra e fechou o placar em 2 a 2.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA