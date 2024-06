Aos 41 anos, Pepe se torna o jogador mais velho da história da Euro

Camisa 3 da seleção de Portugal participou de partida que deu vitória ao time nesta terça-feira (18) contra República Tcheca

O zagueiro luso-brasileiro Pepe, de 41 anos e 113 dias, se tornou o jogador mais velho a disputar um jogo de Eurocopa, ao entrar em campo na vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a República Tcheca nesta terça-feira (18), pela primeira rodada do Grupo F. O recorde anterior era do ex-goleiro húngaro Gabor Kiraly, que tinha 40 anos e 86 dias quando enfrentou a Bélgica na edição de 2016 do torneio. Nesta terça-feira, em Leipzig, Pepe compôs a defesa portuguesa ao lado de Diogo Dalot e Rúben Dias. Cristiano Ronaldo, de 39 anos e quatro meses, também entrou como titular. Ele e Pepe são os dois jogadores de linha mais velhos a participar de um jogo de Euro. Ambos passaram em branco contra a República Tcheca, mas podem se tornar o jogador mais velho da história a fazer um gol no torneio. O recorde atual pertence ao austríaco Ivica Vastic, que tinha 38 anos e oito meses quando marcou contra a Polônia na edição de 2008.

