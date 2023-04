Aleksander Ceferin é reeleito presidente da Uefa até 2027

Candidato único na votação da entidade europeia, esloveno está no cargo desde 14 de setembro de 2016

Reprodução/UEFA Aleksander Ceferin é presidente da Uefa desde 2016



Candidato único, o esloveno Aleksander Ceferin foi reeleito, nesta quarta-feira, 5, presidente da Uefa para um novo mandato de quatro anos, válido até 2027. “Significa muito para mim, é uma grande honra e uma grande responsabilidade”, disse o mandatário, durante o Congresso da entidade em em Lisboa – ele está no cargo desde 14 de setembro de 2016. Em sua primeira eleição, Ceferin foi escolhido para suceder Michel Platini à frente da Uefa ao derrotar Michael van Praag, presidente da Federação Holandesa, por 42 votos a 13. No Congresso da Uefa em 7 de fevereiro de 2019 em Roma, no qual também foi o candidato único, seguiu no cargo por aclamação. Além disso, em outubro de 2022, ele confirmou sua intenção de concorrer à reeleição.

Nesta fase, a Uefa aprovou em 2022 a nova Liga dos Campeões da temporada 2024-2025. Além disso, a Fifa e a entidade europeia decidiram em fevereiro do ano passado suspender todas as seleções e clubes russos de participar de competições, o que significou a exclusão da Rússia da Copa do Mundo do Catar. O futebol feminino e o meio ambiente também ocupam um lugar em sua agenda. Há quatro anos, a Uefa lançou o “Time for Action”, sua primeira estratégia para que a primeira atinja a cifra dos 2,5 milhões de praticantes em 2024 e em dezembro de 2021 aprovou a Estratégia de Sustentabilidade do Futebol 2030, para respeitar os direitos humanos e o meio ambiente no contexto do futebol europeu.

2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ UEFA President Aleksander Čeferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H — UEFA (@UEFA) April 5, 2023

*Com informações da EFE