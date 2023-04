Mauro Cezar desconfia de interesse do Chelsea em Abel Ferreira: ‘Não tem perfil para a necessidade do clube’

De acordo com publicação do ‘UOL’, o português é um dos cotados, mas sofre com a concorrência de Julian Nagelsmann (ex-Bayern de Munique) e Luís Enrique (ex-seleção espanhola)

Reprodução/TV Palmeiras Abel Ferreira durante entrevista coletiva no Palmeiras



O “UOL” informou nesta terça-feira, 4, que o Chelsea colocou o treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, em sua lista de possíveis substitutos de Graham Potter, demitido nesta semana. De acordo com a publicação, o português é um dos cotados, mas sofre com a concorrência de Julian Nagelsmann (ex-Bayern de Munique) e Luís Enrique (ex-seleção espanhola), favoritos para assumir o posto. Para o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, a notícia não passa de uma “especulação”. Embora avalie o lusitano como um bom profissional, o jornalista acredita que o palmeirense não tem perfil para assumir a vaga. “Isso é uma especulação. O ‘Times’ está dizendo que os dirigentes do Chelsea estão atrás do Nagelsmann e que o Luís Enrique é o segundo nome. Não acho absurdo que o Abel trabalhe em um time europeu. Ele é português, qualificado e tal. Só não vejo nada de concreto nisso. Pode ser uma busca por clique, apenas uma procura por audiência. O Abel é bom técnico, faz um trabalho bacana aqui e deve receber proposta da Europa em algum momento. Ainda assim, antes dele, tem mais técnico na pista”, iniciou o profissional da JP, durante o programa “Bate-Pronto”.

“Nagelsmann, Luís Enrique e Pochettino estão desempregados. Tem o Rúben Amorim, do Sporting, que acabou de ganhar do Arsenal na Liga Europa. Também está numa vitrine muito maior. O Chelsea está numa crise porque contratou um lote de jogadores, mas não existe um grupo. É um bando de jogadores bons, mas sem conjunto. Contrataram o Potter, que estava bem no Brighton, para fazer a reestruturação, mas não deu certo. É um time para outra temporada, mas que está na Liga dos Campeões. Quem for contratado será responsável por organizar o time para a próxima temporada. O contratado deve ser um profissional com mais experiência na Europa. O Abel seria um segundo Graham Potter, já que sairia de um centro menor, que é o futebol brasileiro. Ele não tem o perfil para essa necessidade do clube. Outros treinadores têm mais peso. Não estou desrespeitando o trabalho de ninguém, mas acho isso uma especulação”, acrescentou Mauro Cezar Pereira.

Segundo informações obtidas pelo “The Independent”, o Chelsea estuda conversar com até sete treinadores antes de tomar uma decisão definitiva. Nagelsmann, Luís Enrique e Pochettino, inclusive, já teriam debatido com os dirigentes dos Blues. Já o brasileiro Tite, que comandou a seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo, teria se oferecido ao cargo. O processo seletivo está sendo liderado pelos diretores co-esportivos Paul Winstanley e Laurence Stewart. O diretor técnico Christopher Vivell também está participando, enquanto a aprovação final será do coproprietário Todd Boehly. Os confrontos diante do Real Madrid, válidos pelas quartas de final da Liga dos Campeões, estão marcados para 12 e 18 de abril.