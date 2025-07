Alemanha joga com uma a menos, arranca empate contra França e garante vaga na semi da Euro Feminina nos pênaltis

Alemãs tiveram uma jogadora expulsa aos 12 minutos do primeiro tempo; na próxima fase, Alemanha enfrenta a Espanha na quarta-feira (23), às 16h

Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP Jogadoras da Alemanha posam para uma foto enquanto comemoram a vitória na partida de futebol das quartas de final da Eurocopa Feminina da UEFA 2025 entre França e Alemanha no Parc Saint-Jacques



A maior campeã da Eurocopa Feminina segue viva na competição. A Alemanha derrotou neste sábado (19), nos pênaltis, a França, que até então estava invicta na competição, e está na semifinal. Enfrenta a Espanha, na quarta-feira (23), às 16h. Mas o resultado foi conquistado com muita luta e garra, isso porque, com 13 minutos do primeiro tempo, após uma cobrança de falta francesa, Kathrin Hendrich foi expulsa, com ajuda da arbitragem de vídeo, por ter puxado, dentro da área, o cabelo da capitã da França MBock. Lance que também originou no pênalti para as francesas. Onema Geyoro foi para a cobrança e marcou, deixando as francesas com a vantagem. A goleira alemã até chegou a relar bater na bola, mas não conseguiu evitar que a bola entrasse.

A Alemanha foi buscar o resultado, e conseguiu. Aos 25 minutos, após um cruzamento de longa distância, a bola encontrou Giovanna Hoffmann, que conseguiu o escanteio para as alemãs na primeira chegada com perigo da Alemanha à área da equipe adversária. Na cobrança, Sjoeke Nüsken desviou de cabeça e conseguiu empatar. Mesmo com uma a menos com uma jogadora a menos desde o começo do jogo, as alemãs conseguiram segurar o resultado e levar o jogo para a prorrogação e para as penalidades, onde conseguiram garantir o resultado. Nas cobranças, a Alemanha fez o primeiro, e a França perdeu. Parou nas mãos da goleira.

As duas Seleções converteram a segunda e terceira cobrança. Já na quarta batida, a Alemanha perdeu e deu espaço para as francesas empatarem. Na última cobrança, a goleira Ann-Katrin Berger foi para a cobrança e fez, Jean-François manteve a França viva. Já nas alternadas Alemanha e França converteram a sexta batida, mas na sétima, apenas as alemãs levaram a melhor, porque quando Sombath, de 21 anos e jogadora do Lyon, foi para cobrança, parou na goleira e eliminou a França.