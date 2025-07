São Paulo empata com Racing Louisville, mas perde nos pênaltis e vai disputar 3º lugar da The Women’s Cup

Adversário das tricolores sai do jogo de Palmeiras e Pachuca, que jogam neste domingo (20), às 17h, na Arena Barueri

Rebeca Schumacker | Rebeca Reis | The Women’s Cup Racing Louisville vence São Paulo nos pênaltis e está na final da The Women's Cup



O São Paulo até tentou, mas foi derrotado pelo Racing Louisville, dos Estados Unidos, e perdeu a chance de disputar a final na The Women’s Cup, competição que participou pela primeira vez. Já o time norte-americano, primeiro campeão do torneio, que começou a ser disputado em 2021, vai em busca do seu segundo título. Sem duas das suas principais jogadoras, Dudinha e Kaká, que estão com a Seleção Brasileira, na Copa América, e cotadas para deixar o clube, o São Paulo estreou neste sábado (19) na The Women’s Cup, um campeonato internacional que visa dar mais visibilidade para o futebol feminino. O primeiro adversário foi o Racing Louisville, dos Estados Unidos, e que tem a brasileira Ary Borges na equipe, porém, não pode contar com a jogadora, pois ela também está junto à Seleção no Equador.

O time norte-americano começou melhor no jogo, pressionando as tricolores que não conseguiram passar do meio do campo. Contudo, apesar dar criações e maior domínio do gol, o primeiro chute a gol só veio aos 8 minutos com Kayla Fischer. Com a pressão para cima das brasileiras, não demorou para que o Racing abrisse o placar. Com uma jogada pela direito e uma falha do São Paulo na hora de tirar a bola de dentro da área, a bola sobrou para Savannah DeMelo, livre dentro da área, abrir o placar, aos 13 minutos.

A primeira chegada do São Paulo veio aos 17 minutos, com Aline Milene, que encontrou Camilinha para finalizar, porém, a goleira defendeu e no rebote Crivelari não aproveitou. O gol fez o São Paulo entrar no jogo, e Serrana teve uma oportunidade em outra jogada de agilidade. O jogo ficou equilibrado, com as duas equipes criando chances de gol. Diferente do começo do jogo, o final do primeiro tempo foi de domínio tricolor, que queria levar o jogo para o intervalo empatado, porém, não conseguiu balançar as redes adversárias.

Na volta para o segundo tempo, em uma jogada pela direita de Bruna Calderan, a bola caiu para Giovana Crivelari, as tricolores conseguiram empatar. Mas, foram necessárias, duas tentativas, porque na primeira, de cabeça, a goleira defendeu, mas no rebote, a bola caiu nos pés da camisa 19, que não desperdiçou e empatou o jogo, chegando ao 11º gol na temporada. Com o jogo igual no marcador, a partida ficou quente, só que a melhor chegada foi das tricolores, com um chute de Isa, que acabou saindo sem força e sem dificuldades para a goleira adversária defender.

Em busca dos resultados, os times mexeram, tentando chegar no segundo gol e garantirem a classificação para a próxima fase, que já o jogo final, marcado par ao dia 24 de julho. A mesma Isa teve outra chance, após criação de Carol Gil, que tinha acabo de entrar, mas com o gol sem goleira, ela demorou a chutar e quando fez, foi bloqueada pela defesa do Racing Louisiville. No final de jogo, as norte-americanas voltaram a pressionar, na tentativa de evitar que o jogo fosse para as penalidades, já as tricolores, apostaram no contra-ataque para tentar matar o jogo para garantir a vaga sem necessidade de ir para os penais. Só que nenhuma das equipes conseguiu evitar, fazendo com que a vaga fosse decidida nos pênaltis.

O Racing Louisiville começou a batida e Soner converteu. Na sequência, Karla Alves bateu para o São Paulo e a goleira defendeu, deixando as norte-americanas na vantagem. Ellie Jean ampliou. Jé Soares fez o primeiro das tricolores. Na terceira batida, Carlinha, goleira do São Paulo, até foi para o lado certo, mas não conseguiu fazer a defesa. Então foi a vez de Maressa, que fez o segundo da equipe brasileira. Petersen fez o quarto gol do time dos Estados Unidos. Foi a fez de Camilinha, uma das líderes do São Paulo, ir para cobrança, e na batida mandou para fora, acabando com a chance das tricolores irem para a final. São Paulo agora disputa o terceiro lugar com o perdedor do jogo de Palmeiras e Pachuca, que jogam neste domingo (20), às 17h, na Arena Barueri.