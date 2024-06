Alemanha vence Hungria e é a primeira seleção a garantir vaga nas oitavas da Eurocopa

Com seis pontos, a ‘Mannschaft’ é líder isolada do Grupo A e, na pior das hipóteses, terminaria entre os quatro melhores terceiros colocados contando todos os grupos

EFE/ANNA SZILAGYI Delantero da seleção da Alemanha Jamal Musiala comemora tras marcar o primeiro gol no partido da Eurocopa



A Alemanha, anfitriã da Eurocopa 2024, é a primeira classificada para as oitavas de final da competição. Os alemães derrotaram a Hungria nesta quarta-feira (19) por 2 a 0, com gol de Jamal Musiala, que abriu o placar aos 22 minutos, e o capitão Ilkay Gündogan, que ampliou a vantagem no segundo tempo. Com seis pontos, a ‘Mannschaft’ é líder isolada do Grupo A e, na pior das hipóteses, terminaria entre os quatro melhores terceiros colocados contando todos os grupos, o que lhe permite avançar no torneio. Apesar de ter saído com a vitória, a Alemanha não teve vida fácil. Começou pressionando no começo do jogo e quase abriu o placar aos 4 minutos, porém, após marcar o primeiro gol, a Hungria foi com tudo em busca do empate. Os húngaros tiveram uma boa chance em uma falta na entrada na área batida por Dominik Szoboszlai, mas Neuer voou no ângulo direito para fazer uma defesa decisiva e evitar o empate. Após este susto, os alemães passaram a valoriza a posse de bola, trocando passes e cercando o gol de Gulacsi. A Hungria chegou ao gol com Roland Sallai mandando a bola para as redes de cabeça nos acréscimos do primeiro tempo, porém o lance foi anulado por impedimento.

O segundo tempo foi muito diferente das idas e vindas que do início do duelo, com os goleiros praticamente sem trabalhar até que a Hungria teve a primeira chance em uma cabeçada de Bernabás Varga, anos 15 minutos, que passou perto da trave, e a Alemanha fez o segundo e consagrou a vitória. A ‘Mannschaft’ soma seis pontos em duas rodadas e vai encerrar a fase de grupos no próximo domingo, contra a Suíça, que venceu a Hungria na estreia por 3 a 1. Com estas duas derrotas, a seleção húngara fica em situação muito complicada na Euro, depois de uma campanha praticamente perfeita nas Eliminatória, com cinco vitórias e três empates.

*Com informações da AFP