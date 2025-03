Alisson pode enfrentar a Argentina? Veja o que diz o protocolo de concussão e o pronunciamento do médico da seleção

Goleiro deixou o campo aos 30 minutos do segundo tempo, após um impacto com o zagueiro colombiano Davinson Sánchez, e foi substituído por Bento

MIGUEL PESSOA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO O goleiro Alisson caído no gramado do Mané Garrincha após se chocar com Davinson Sánchez



O goleiro Alisson Becker preocupou a seleção brasileira ao sofrer um choque na cabeça durante a vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, na quinta-feira (20), no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador deixou o campo aos 30 minutos do segundo tempo após um impacto com o zagueiro colombiano Davinson Sánchez e foi substituído por Bento, seguindo o protocolo de concussão. O adversário, que caiu desacordado, também deixou o campo pelo mesmo motivo.

De acordo com Rodrigo Lasmar, médico da seleção, Alisson foi retirado por precaução e passará por exames para avaliar sua condição. “Ele sofreu um trauma na cabeça e foi substituído por suspeita de concussão. Agora, seguiremos o protocolo preconizado pela CBF. Ele fará uma tomografia e uma ressonância. Se os exames não apontarem anormalidades, realizaremos testes cognitivos e observaremos sua evolução nos próximos dias”, explicou Lasmar.

Segundo o regulamento sul-americano, jogadores que passam pelo protocolo de concussão devem cumprir um período de recuperação de cinco dias. Como o primeiro dia já foi contabilizado na quinta-feira, Alisson poderia estar apto para enfrentar a Argentina na próxima terça-feira (26), em Buenos Aires. No entanto, sua presença dependerá da avaliação médica. Além disso, a CBF consultou seu departamento jurídico para saber se a contagem começou de fato no dia do jogo.

Caso o goleiro do Liverpool não tenha condições de jogo, Bento, que entrou no segundo tempo contra a Colômbia, será o titular diante dos argentinos. O volante Gerson sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda e também passará por exames de imagem. O departamento médico ainda não detalhou a gravidade da lesão, e sua participação contra a Argentina dependerá da evolução do quadro.

Suspensos, o zagueiro Gabriel Magalhães e o volante Bruno Guimarães já estão fora do duelo contra os atuais campeões do mundo. Dorival Júnior avalia chamar outros atletas para o lugar deles. O técnico pode recorrer à pré-lista feita antes da convocação oficial ou chamar outros nomes. Para a zaga, os nomes relacionados — e posteriormente cortados — são Beraldo, do PSG, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro. No meio-campo, a pré-lista tinha Alisson (São Paulo), Andreas Pereira (Fulham), Ederson (Atalanta) e João Gomes (Wolverhampton). “Espero que o mais rápido possível nos posicionemos a respeito das alterações. Vamos tentar priorizar aqueles que já estão no país. Dentro de uma necessidade, aí, sim, buscaremos nomes de fora”, disse Dorival.

