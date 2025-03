Vinicius Júnior decide, Brasil vence Colômbia e sobe para 2ª posição nas Eliminatórias

Seleção volta a jogar na próxima terça-feira (26), às 21h, contra a Argentina

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vinicius Júnior durante partida. Nesta quinta (20) a Seleção Brasilieira enfrenta a Seleção da Colômbia no estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026



Foi nos minutos finais, mas o Brasil conseguiu vencer a Colômbia e saltar da sexta para a segunda posição das Eliminatórias da Copa do Mundo. Vinicius Júnior foi o autor do gol que deu a vitória de 2 a 1 para a Seleção, que vinha de dois empates e precisava do resultado positivo para ter mais tranquilidade na competição. Com o resultado desta quinta-feira (20), o Brasil chegou a 21 pontos, quatro atrás da Argentina, que ocupa a primeira posição e joga amanhã, sexta-feira (20), contra o Uruguai. O Brasil entrou em campo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na sexta colocação, porque o Paraguai venceu o Chile no outro jogo das Eliminatórias e ocupou a quarta colocação. A pressão sobre a seleção era ainda maior, até porque o próximo confronto é com os líderes e atuais campeões mundiais, os argentinos. A seleção foi para o jogo vinda de dois empates contra a Venezuela e Uruguai no final de 2024. Já a Colômbia, de duas derrotas, para o Equador e para o Uruguai.

O Brasil começou controlando o jogo e aos 3 minutos Vini Jr. foi derrubado dentro da área por Muñoz e arbitragem marcou pênalti. Raphinha, que vive ótima fase com a camisa amarelinha e no Barcelona, foi para cobrança e converteu, abrindo o placar. Aos 8 minutos o Brasil teve outra boa chance com Vini Jr. Após um cruzamento pela direita, ele apareceu na cara do gol para empurrar a bola, só que o goleiro Vargas foi mais rápido e não deu tempo para o brasileiro chegar na bola.

A Colômbia estava tendo dificuldades para se encontrar no jogo. O primeiro chute só aconteceu quando o relógio passava dos 20 minutos, com James Rodríguez. Apesar de controlar o jogo, o Brasil tinha dificuldades nas saídas de bola, e os colombianos souberam aproveitar. Aos 40 minutos, Joelinton, que entrou no lugar de Gerson, que saiu machucado, bobeou na entrada da área e perdeu a bola. O camisa 10 da Colômbia recebeu e passou para Luis Díaz empatar o jogo. O gol deu confiança para os colombianos, que foram para cima na reta final e quase chegaram ao segundo com John Arias, jogador do Fluminense, que só não concluiu a jogada porque Marquinhos tirou a tempo.

Na volta para etapa final, o Brasil foi para cima, e logo no primeiro minutos Vini Jr. teve três oportunidades, mas não conseguiu marcar. Na primeira ele mandou um chute cruzado, e o goleiro Vargas defendeu. Na segunda, Raphinha chutou de fora da área e o rebote caiu nos pés de Vini Jr, só que o atacante demorou para chutar e perdeu a chance de fazer o gol. A Colômbia tentava chegar ao segundo gol com Córdoba. Eles até balançaram as redes, em um gol contra de Joelinton, após uma batida de falta de James Rodriguez que desviou em Sanchez, só que a arbitragem pegou faltam de Lerman em Alisson e anulou o gol. Depois do susto, o Brasil respondeu. com uma jogada de Matheus Cunha pela esquerda, que encontrou Vini e passou a bola, só que o brasileiro perdeu mais uma chance de balançar as redes.

Aos 25 minutos, em uma trombada entre Alisson e Sanchez, o jogador coulombiano caiu desacordado do gramado e precisou de atendimento urgente e ser substituído. O goleiro brasileiro também optou por não continuar na partida e Bento entrou no lugar. Querendo e precisando da vitória, Dorival mexeu. Tirou Rodrygo, Vanderson e Guimarães e colocou Savinho, André e Wesley. As alterações deram resultado, o Brasil colocou pressão nos minutos finais. Chegou na área de adversária, mas no passe final ou na finalização, a seleção não conseguiu concluir. Aos 52 minutos, o Brasil teve a melhor chance de marcar o segundo. Arana até fez o jogada certa, mas trombou com a trave e não conseguiu mandar par ao fundo do gol. Aos 53, Vini Jr, fez o que todos estavam esperando dele: definiu o jogo. Chutou de fora da área no canto esquerdo de Vargas, sem chance para o goleiro, e deu a vitória para a Seleção Brasileira. Esse foi o primeiro gol do camisa 7 do Brasil nas Eliminatórias.