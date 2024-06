Amistosos Eurocopa: Espanha goleia, Bélgica vence e Portugal é derrotado pela Croácia

Inglaterra foi perdeu para Islândia e Alemanha, de virada, conseguiu ganhar da Grécia; competição começa dia 14 de junho

JAIME REINA / AFP, JAIME REINA / AFP e PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Meio-campista espanhol Pedri, atacante belga Leandro Trossard comemora com o atacante belga Romelu Lukaku e jogador portuguÊs Rafael Leão



Algumas das seleções europeias que vão disputar a Eurocopa, realizaram neste sábado (8) um amistoso preparatório antes do início da competição, prevista para começar no dia 14 de junho. Jogando em casa, a Espanha goleou a Irlanda do Norte por 5 a 1. Contudo, o resultado só veio depois de um susto, porque os espanhóis tomaram gol no primeiro minuto de jogo e precisam correr atrás do placar. O time do técnico Luis de la Fuente, surpreendido com um gol de cabeça do zagueiro norte-irlandês Ballard, chegou ao empate dez minutos depois com um chute de fora da área de Pedri. Álvaro Morata fez o segundo e Pedri, Fabián Ruiz e Mikel Oyarzabal completaram a goleada. Esse jogo aconteceu a uma semana da Espanha estrear no torneio continental contra a Croácia. Ela está no Grupo B, que também tem Itália e Albânia. Esse é considerado o no Grupo B “grupo da morte”.

Os croatas também fizeram sua lição de casa e venceram Portugal por 2 a 1. Os croatas abriram o placar com Modric cobrando pênalti aos oito minutos de jogo. No segundo tempo, o time português chegou ao empate marcando com Diogo Jota, mas o alívio não durou muito, já que Ante Budimir fechou o placar pouco depois. A Croácia vinha de uma vitória por 3 a 0 sobre a Macedônia do Norte, enquanto Portugal havia vencido a Finlândia por 4 a 2. Cristiano Ronaldo, que chegou na sexta-feira à concentração portuguesa, não entrou em campo neste sábado, mas a princípio irá participar do terceiro e último amistoso de preparação da equipe, contra a Irlanda, na próxima terça-feira (11), em Aveiro. Na Eurocopa, Portugal está no Grupo F com República Tcheca, Turquia e Geórgia, enquanto a Croácia divide o Grupo B com Espanha, Itália e Albânia.

A Bélgica também entrou em campo neste sábado. Pegou Luxemburgo e venceu por 3 a 0. Esse foi o último jogo da seleção, que está no Grupo E ao lado de Eslováquia, Romênia e Ucrânia. Os ‘Diabos Vermelhos’, abriram o placar pouco antes do intervalo em cobrança de pênalti de Lukaku, que no segundo tempo ampliou aproveitando passe de Jérémy Doku. Na reta final, o atacante Leandro Trossard selou a vitória belga. Na sexta-feira, Inglaterra e Alemanha entraram em campo. A Alemanha, que vai sediar a Eurocopa, perdeu para a Grécia de 2 a 1. Os gregos abriram o placar após uma falha do goleiro Manuel Neuer, mas reagiu no segundo tempo e venceu de virada por 2 a 1 em sua última partida de preparação. Kai Havertz e Pascal Gross foram os autores dos gols da Alemanha. Pelo lado da Grécia, quem marcou foi Giargos Masouras.

A Alemanha, tricampeã europeia (1972, 1980 e 1996), fará sua estreia na Euro-2024 em casa na próxima sexta-feira, dia 14 de junho, contra a Escócia. Depois, vai jogar em Stuttgart contra a Hungria, no dia 19 de junho, e encerra sua participação na fase de grupos em Frankfurt, contra a Suíça, no dia 23 de junho. Os ingleses, que buscam o título inédito da Eurocopa e são atuais vice-campões europeu, foi vaiada por parte do estádio logo após o apito final. Jon Dagur Thorsteinsson fo o autor do único gol do jogo. A Inglaterra está no grupo C com: Eslovênia, Dinamarca e Sérvia. Os ‘Three Lions’ vão fazer a sua estreia na Eurocopa no domingo, dia 16 de junho, em Gelsenkirchen, contra a Sérvia. Depois desse primeiro jogo, enfrentam a Dinamarca e Eslovênia, em 20 e 25 de junho, respectivamente, em Frankfurt e Colônia.

*Com informações da AFP