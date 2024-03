Ancelotti faz reflexão sobre ataques contra Vini Jr.: ‘Nunca vi um jogador ser tão perseguido’

Italiano ressaltou a importância de repensar as atitudes em relação ao brasileiro

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Carlo Ancelotti defendeu o atacante brasileiro Vinícius Júnior



O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, questionou e pediu uma reflexão neste sábado, 9, sobre a perseguição em cima do brasileiro Vini Jr. que constantemente é alvo de ataques racistas durante os jogos. “Nunca aconteceu de um jogador com esse talento ser tão perseguido. Em Vallecas deram-lhe um golpe de karaté na cara e não um aviso e agora todos pedem cartão vermelho porque ele empurrou um rival do Leipzig”, disse. “Dei uma olhada nas estatísticas e nunca encontrei um jogador tão perseguido como ele. Ele é chutado, insultado, vaiado… Ele marca gols e dá assistências. Acho que todos deveriam repensar suas atitudes em relação ao Vini Jr”, acrescentou em entrevista coletiva.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O italiano disse que descartou a necessidade de conversar com o atacante sobre seu comportamento e apontando as provocações, chutes e insultos que recebe em cada partida, o que o levou a pedir que se mudasse “a atitude” contra o jogador. Ancelotti comparou duas ações recentes de jogos do Real Madrid para dar exemplos do tratamento dado a Vinícius e a maneira diferente como seu jogador é avaliado.