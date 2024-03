‘A luta continua’, diz Vinicius Júnior após fazer dois gols em estádio onde sofreu racismo

Atacante brasileiro foi provocado dentro e fora de campo, mas fez dois gols e foi o destaque do Real Madrid no empate com o Valencia

Jose Jordan/AFP Vinicius Júnior comemora seu primeiro gol contra o Valencia com o punho em riste



Vinicius Júnior foi o destaque do empate entre Real Madrid e Valencia, marcando dois gols em um jogo repleto de tensão e rivalidade. Provocado pela torcida adversária, o jogador recebeu até cartão amarelo, mas não se abalou e balançou as redes duas vezes, garantindo o empate em 2 a 2. Com esse resultado, o Real Madrid se mantém na liderança do Campeonato Espanhol, somando 66 pontos. Durante a partida, Vini foi alvo de provocações constantes, tanto dentro quanto fora de campo. Uma organizada do Valencia chegou a distribuir cartazes com uma caricatura do jogador brasileiro com nariz de Pinóquio, em referência a declarações polêmicas feitas por ele anteriormente. No ano passado, o brasileiro foi vítima de gestos e cânticos racistas no estádio Mestalla, palco do confronto deste sábado, 2. Mesmo com a pressão, o atacante não se intimidou e seguiu focado em sua atuação. Em um dos gols, comemorou com o braço levantado, um símbolo dos Panteras Negras, grupo que simbolizou a luta contra o racismo nos Estados Unidos durante os anos 1960 e 1970. No Instagram, o atacante postou a foto da celebração e escreveu: “A luta continua”.

Os xingamentos e provocações não cessaram ao longo do jogo. Em um lance mais duro, Rodrygo cometeu uma falta que quase resultou em cartão amarelo. Já Vinicius Júnior reclamou de um pênalti não marcado a seu favor. Mesmo com as adversidades, o jogador seguiu determinado e, nos acréscimos do primeiro tempo, marcou um gol crucial para o Real Madrid, empatando a partida. No segundo tempo, a tensão se manteve, e Vini continuou sendo o centro das atenções. Após receber um cartão amarelo, ele novamente balançou as redes, empatando o jogo e garantindo o resultado final de 2 a 2. O Real ainda reclamou de um gol de Bellingham marcado após o apito final. Para os merengues, o juiz errou em finalizar a partida antes de a rede balançar.

Confira o post de Vinicius Júnior

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA