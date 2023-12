Real Madrid renova com Ancelotti e frustra planos da seleção brasileira

Treinador italiano renova com time madrileno até junho de 2026; CBF planejava contar com o italiano a partir da Copa América

Reprodução/Instagram/mrancelotti Carlo Ancelotti renovou com o Real Madrid até 2026



O Real Madrid informou nesta sexta-feira, 29, que renovou o contrato de Carlo Ancelotti até junho de 2026 – o acordo anterior era válido somente até a metade do ano que vem. O anúncio, desta forma, frustra os planos da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que planejava ter o italiano no comando da seleção a partir da Copa América de 2024. Em diversos momentos, o então presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, cravou que o treinador estava apalavrado para assumir a Canarinho – o dirigente, atualmente, está afastado do comando do órgão. Publicamente, entretanto, Ancelotti sempre negou qualquer acerto com a Amarelinha. Agora, o italiano dará sequência em seu trabalho no clube espanhol, onde já ganhou dez títulos, entre eles dois da Liga dos Campeões e dois Mundiais. Já a CBF, que vive momento turbulento nos bastidores, tem contrato com Fernando Diniz somente até junho. Assim, não há uma definição de quem será o técnico da equipe nacional na Copa América de 2024 e no Mundial de 2026.