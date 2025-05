Endrick homenageia Ancelotti: ‘Você marcou minha chegada à Europa’

Em uma mensagem carinhosa, Endrick destacou a importância do treinador em sua trajetória, afirmando que Ancelotti o acolheu desde o primeiro dia e lhe ofereceu conselhos valiosos

Reprodução / Twitter @realmadrid

Endrick, jovem atacante de 18 anos, expressou sua gratidão a Carlo Ancelotti após a saída do treinador do Real Madrid, que agora assumirá a seleção brasileira. O jogador, que se juntou ao clube em julho de 2024, ressaltou a influência positiva de Ancelotti em sua adaptação ao futebol europeu e no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Em uma mensagem carinhosa, Endrick destacou a importância do treinador em sua trajetória, afirmando que Ancelotti o acolheu desde o primeiro dia e lhe ofereceu conselhos valiosos. “Você marcou minha chegada à Europa. Obrigado, mister, por tudo que representou para mim nesse início de trajetória”, escreveu o atacante. A homenagem de Endrick se seguiu à de Vinicius Junior, que também reconheceu o impacto de Ancelotti em sua vida, tanto como jogador quanto como pessoa. A saída do treinador deixou uma marca significativa entre os atletas, que expressaram sua admiração e respeito.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante sua primeira temporada no Real Madrid, Endrick teve um desempenho notável, conquistando a Supercopa da Uefa e participando de importantes competições, como a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. Ao todo, ele disputou 37 partidas e marcou sete gols, contribuindo para o sucesso da equipe. Ancelotti, que deixa o Real Madrid como o treinador mais vitorioso da história do clube, agora se prepara para um novo desafio à frente da seleção brasileira. Sua trajetória no futebol é marcada por conquistas e pela capacidade de moldar jogadores, o que certamente será um trunfo em sua nova função.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA