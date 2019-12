Ansu Fati pode fazer a diferença no Barça x Real Madrid, diz Puyol

Toni Albir/EFE Ansu Fati é uma das principais joias desta geração do Barcelona



Ansu Fati não é apenas um jovem talento do Barcelona com um futuro promissor. Na opinião de Carles Puyol, o atacante de apenas 17 anos já está preparado resolver jogos grandes, como o clássico desta quarta-feira (18) contra o Real Madrid, no Camp Nou, em jogo marcado pelo Campeonato Espanhol. Na visão do ídolo catalão, o garoto pode “ser o cara” do duelo.

“Ansu pode fazer a diferença. Toda vez que foi convocado pelo Barcelona, cumpriu bem o seu papel e demonstrou ser um jogador de nível”, falou Puyol, em entrevista à agência Reuters.

“Claro que o clássico sempre é único e especial, mas se ele tiver a oportunidade de entrar, estou convicto que ele fará um trabalho muito bom”, acrescentou o ex-zagueiro.

Puyol entende que Ansu Fati pode repetir o feito de Lionel Messi, que anotou três gols diante do Real quando tinha 19 anos, em confronto que acabou 3 a 3, no dia 10 de março de 2007.

Apesar da expectativa, Ernesto Valverde, treinador do Barcelona, deverá colocar em campo um ataque formado por Luís Suárez, Lionel Messi e Antoine Griezmann, deixando o garoto no banco de reservas.